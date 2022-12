Abeti antichi o all’uncinetto, c'è anche l’albero di Natale sparito

C’è quello benaugurate, che porta investimenti e occupazione, quello all’uncinetto e poi il più grande d’Abruzzo, fino al decorato dai bambini e l’altro all’insegna della pace realizzato dalle donne del borgo. La tradizione dell’ albero di Natale porta con sé storie e bellezza, fino a qualche curiosità che strappa anche una risata. Ecco allora quello dello sportello Zes, negli spazi della Camera di Commercio a Pescara, che sulle palline decorative porta i nomi dei comuni che fanno parte della Zona economica speciale, nella quale le aziende che investono e creano nuova occupazione sul territorio hanno benefici fiscali. Sempre in città tiene banco la storia di Farlocchio, l’alberello installato nella rotatoria fra via Marconi e via Mazzarino e poi scomparso, con un appello alla Chi l’ha visto lanciato sui social.





Tornando a installazioni più istituzionali arealizzato dalle donne del borgo, con d, dalle quali, una volta smontato, verranno ricavate due coperte da donare ad associazioni del territorio che operano contro la violenza sulle donne e per il sostegno a persone disabili. A Spoltore c’è un albero decorato dai bambini nel laboratorio organizzato in biblioteca dall’amministrazione e dalla Pro Loco, illuminato dall’amministrazione e donato dall’associazione agronomi. L’abete è stato donato dall’Ordine provinciale degli agronomi e Forestali, presidente Paolo Sonni. A Pianella, poi, c’è il maestoso albero che svetta all’ingresso del centro storico, con le sue luminarie rinnovate che accompagnano le feste. È l’ albero di Natale vivente più grande d’Abruzzo, è lì dagli anni ‘60 del Novecento.E intanto arriva anche un appello da parte del Conalpa-Coordinamento nazionale alberi e paesaggio: «Ribadiamo il nostro pensiero, con l’invito ad utilizzare alberi vivi, sul posto, che possono essere addobbati ed accompagnare i giorni di festa».