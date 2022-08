Pescara, 18enne aggredito e picchiato in centro: denunciato un ragazzo

Sangue sul viso e alla gola, e una grande agitazione. Un ragazzo somalo è stato picchiato, l'altra sera in piazza Primo Maggio a Pescara, proprio nei giardinetti dove spesso si riuniscono gruppi di giovani. Un pestaggio nato da una lite, secondo i primi accertamenti, per motivi abbastanza banali. Fatto sta che quando la pattuglia inviata dalla centrale operativa della questura è arrivata sul lungomare, l'aggressore era già scappato. Gli agenti della squadra volanti coordinati dal dirigente Pierpaolo Varrasso hanno quindi iniziato ad ascoltare sia il diciottenne che le persone presenti, in modo da riuscire a ricostruire gli eventi che avevano portato allo scontro tra i due ragazzi. Il giovane somalo è stato intanto accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito dove è stato sottoposto a controlli, curato e dimesso. I medici lo hanno considerato guaribile in cinque giorni.

E' stato lui stesso comunque a fornire agli agenti, oltre alla sua versione dei fatti, le indicazioni utili a identificare il giovane con cui aveva litigato. Così i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo a Montesilvano, dove risiede, e lo hanno denunciato per lesioni. Nella zona comunque sono attive anche le videocamere di sorveglianza del comune che potranno in qualche modo essere di aiuto agli investigatori nella ricostruzione degli eventi, anche per vedere se e con quali ruoli nella discussione siano eventualmente coinvolte anche altre persone. Nel corso degli anni in piazza Primo Maggio ci sono stati numerosi scontri tra ragazzi, tanto che sia residenti che commercianti hanno chiesto controlli più assidui da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto una riqualificazione complessiva della zona che da tempo versa in condizioni di sostanziale abbandono. Da un paio di anni sono stati eliminati i bivacchi dei senzatetto ma per il resto, almeno dal punto di vista della manutenzione, la situazione non è cambiata di molto.