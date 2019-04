Pescara, aggredisce il padre e lancia uova allo zio: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva bevuto ed aveva ancora dei rancori nei confronti del padre per vecchie questioni economiche inerenti divisioni patrimoniali. Così A.S., 40 anni a Spoltore, nella serata di lunedì 8 aprile, si è recato a casa dell’anziano padre ad Alanno (Pescara) e lo ha aggredito con pugni e calci. In aiuto della vittima dell’aggressione, udite le urla, è sopraggiunto anche lo zio, che abita nelle vicinanze, i quale a sua volta diventava bersaglio dell’aggressione anche con lancio di diversi oggetti tra cui un cartone di uova.Allertati, I carabinieri della Stazione di Alanno sono giunti presso l’abitazione per tentare di sedare la lite e calmare l’aggressore che però, in preda ad un impeto di violenza, per continuare il suo intento criminale nei confronti dei parenti, spintonava e scalciava anche i militari intervenuti procurando, inoltre, ad uno di questi, delle lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. A.S., già noto alle forze dell’ordine, che in precedenza era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia per aver malmenato il padre, veniva bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.