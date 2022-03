Schiaffeggia ragazza in discoteca e aggredisce buttafuori: ferito nella lite, all'ospedale

Ancora movida violenta a Pescara. Questa volta è successo in discoteca. All'interno un ragazzo di ventisette anni, residente ai Chieti, che secondo i primi riscontri aveva bevuto più di qualche bicchiere di troppo, aveva iniziato a molestare i presenti e in particolare alcune ragazze. Per cercare di calmarlo è intervenuto il personale della sicurezza interna, ma non ci sarebbe stato verso di ricondurlo a un atteggiamento meno fastidioso. Anzi, ha continuato a circolare nel locale e a infastidire, fino ad arrivare a schiaffeggiare una ragazza.

L'intervento del servizio di vigilanza a quel punto si è fatto più incisivo e il ragazzo è stato condotto fuori dal locale. Ma una volta in strada, secondo una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche il buttafuori: è nata comunque una colluttazione, e nel corso dello scontro il ragazzo avrebbe urtato con il capo una recinzione.

A quel punto è intervenuta la polizia. Il ragazzo è quindi stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti strumentali necessari. Il ventisettenne è stato quindi dimesso con una prognosi di dieci giorni. Gli altri interventi all'interno dei locali sono stati prevalentemente di contenimento di litigi che si sono sviluppati, generalmente a causa dell'eccessivo consumo di alcol.