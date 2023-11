Identità di genere, a Pescara nasce l'associazione Agedo: trenta ragazzi in transizione

Nasce anche in Abruzzo Agedo Pescara-L’Aquila, l’Associazione di genitori, parenti, amici e amiche di persone Lgbtq+, che lotta per promuovere i diritti civili e i cambiamenti sociali nel nostro Paese. L’associazione è attiva dalla fine dell’estate ma in Abruzzo ha già “intercettato” il disagio, il disorientamento, il bisogno di aiuto di ragazze e ragazzi nel loro percorso di coming out. “Be yourself” (sii te stesso) è il motto dell’associazione che per ora è stata contattata da una trentina di persone, anche se è difficile al momento fornire numeri ufficiali come spiega la presidente, Maria Assunta De Angelis. Oggi (venerdì 24 novembre) viene inaugurata la sede a Pescara, ma al di là del luogo fisico chiunque avesse bisogno potrà chiedere supporto contattando i volontari sulla pagina Facebook di Agedo Pescara-L’Aquila.

«Proprio ieri – racconta Maria Assunta De Angelis - ho ascoltato due ragazzi in preda a una forte depressione, perché non possono andare neanche a fare la spesa senza essere assaliti da giudizi terribili e insulti espliciti». Sì, perché nonostante l’umanità sia entrata nel terzo Millennio, certi pregiudizi sono duri a morire, e anche quando non esplodono in un’aggressione fisica fanno tanto male. Attualmente, spiega ancora la presidente, l’associazione sta già lavorando attraverso gruppi di mutuo aiuto a progetti di sostegno nei confronti di ragazzi che sono stati abbandonati dalle famiglie. L’associazione segue anche i genitori, quelli che dopo il coming out dei propri figli vivono momenti di disorientamento. Eppure, spiega De Angelis, il supporto emotivo della famiglia è fondamentale nel difficilissimo percorso dell’accettazione del sé e della transizione.

Ci sono vissuti diversi, aggiunge l’esperta, ma la paura è il sentimento dominante in un ragazzo che si affaccia alla pubertà e che vuole far emergere la propria verità.

«Determinante – aggiunge De Angelis – è il vissuto con la famiglia. Se in casa si respira un clima omo-trans negativo, questo implica una omo-transfobia interiorizzata, e i ragazzi finiscono con l’avere paura e odiare la loro stessa identità. Accade soprattutto con i ragazzi transgender». Ai giovani rifiutati dalle famiglie di origine l’associazione cerca di trovare delle sistemazioni provvisorie, di orientarli verso corsi di formazione che possano avviarli al lavoro. «Bisogna lavorare molto sulla famiglia – conclude De Angelis – perché è importante il momento in cui il ragazzo fa coming out. Se la famiglia non risponde con accoglienza e comprensione si innesca la spirale per la quale il giovane trasmetterà anche alla società un senso di insicurezza affettiva, sarà fragile e maggiormente recettivo ad attirare su di sé le angherie sociali».