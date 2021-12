Incendio in una fabbrica di materiali in vetroresina a Cappelle sul Tavo, tre squadre di vigili del fuoco al lavoro

Allarme questa mattina a Cappelle sul Tavo (Pescara) per un incendio di materiali in vetroresina all'interno di una fabbrica che produce sedili per go kart. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Pescara, impegnati con tre squadre. Le fiamme, che hanno interessato alcuni locali in cui viene lavorata vetroresina e parte della copertura in laterizi della struttura, sono al momento sotto controllo.