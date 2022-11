Capriolo investito e ucciso sull'A25 ad Alanno

Ennesimo incidente sulle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 a causa dell'attraversamento di animali selvatici. Questa mattina un veicolo ha investito e ucciso un capriolo di circa 15 chilogrammi nel tratto della A25 nei pressi del casello Alanno-Scafa in direzione Pescara. Gli investitori non si sono fermati e la carcassa dell'animale è stata trovata sulla corsia di emergenza. La rimozione è stata ordinata dalla polizia autostradale. Nei giorni scorsi, vista la cadenza quasi giornaliera degli incidenti, un gruppo di automobilisti ha denunciato il fatto che fino a quanto non ci sarà un grave incidente nessuno interverrà.