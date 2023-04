Maxi blitz all'alba, disposti 20 arresti con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso

Maxi blitz dei carabinieri questa mattina all'alba. In esecuzione 20 misure cautelari contro rom accusati di associazione di stampo mafioso per presunti traffici accertati dalle indagini coordinate dalla magistratura. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca e arresto, cento i carabinieri impegnati nel servizio con l'ausilio dell'elicottero dell'Arma e dell'unità cinofili. I particolari saranno diffusi alla fine dell'operazione. Le misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila su richiesta della procura distrettuale antimafia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso