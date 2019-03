Auto si ribalta sull’A25, un morto e tratto chiuso

PESCARA - Incidente mortale sull’A25 nei pressi dell’uscita di Villanova in direzione Pescara. Un’auto, con a bordo tre passeggeri, per cause ancora da accertare, ha sbandato e si è ribaltata. Il passeggero del sedile posteriore, S. N. di 66 anni, che probabilmente non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dal veicolo.

I soccorsi, prontamente intervenuti, hanno provato per diversi minuti a rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed hanno dovuto constatare il decesso.

Il tratto in direzione Pescara è chiuso in attesa dei rilievi della Polizia Stradale e dell’arrivo del magistrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA