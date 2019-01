Pescara, 40 anni fa la morte del giudice Alessandrini: il ricordo del figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarant'anni dopo l'omicidio di Emilio Alessandrini, pescarese, sostituto procuratore della Repubblica assassinato a Milano dal gruppo terroristico Prima Linea, il 29 gennaio 1979, si ricordi il «valore dell'impegno, dell'amore per le istituzioni e per la nostra Repubblica, la passione per il proprio lavoro e anche, sullo sfondo, il ricordo di una tragedia della nostra giovane Repubblica e degli anni di piombo». Lo afferma il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, figlio del magistratoucciso, alla vigilia dell'anniversario della morte di suo padre.«Oggi sembra impossibile che tanti ragazzi, negli anni '70, trascorrevano i sabati sfilando in cortei contrapposti, magari picchiandosi in nome di una non meglio precisata ideologia. È stata la notte della Repubblica - sottolinea il sindaco facendo riferimento all'inchiesta di Sergio Zavoli - perché si cercò di abbattere la Repubblica con una guerra dichiarata dai terroristi».