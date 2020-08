Pesca di frodo gamberi di fiume: denunciato dai Forestali

Cattura illegale di gamberi di fiume a Valle Castellana (Teramo): i carabinieri forestali multano e denunciano un pescatore di frodo. Al momento del controllo, l’uomo aveva già catturato 17 esemplari di gambero, riposti in un secchio di plastica. Gli animali, dopo il sequestro, ancora tutti vivi, sono stati immediatamente rilasciati nel loro habitat naturale, dai Carabinieri Forestali, in considerazione della vulnerabilità e pericolo di estinzione della specie. La condotta tenuta dal trasgressore, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, assume maggiore gravità in quanto posta in essere ai danni di una specie animale minacciata ed in pericolo di estinzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA