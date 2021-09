Maltratta la ex: 36enne di Nereto condannato a un anno e 8 mesi

Venerdì 17 Settembre 2021, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 19:17

Si è conclusa oggi il processo a carico di F.D., 36 anni di Nereto, in provincia di Teramo, con una condanna di un anno e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della ex compagna. I fatti risalgono al 2018 quando la donna, stanca di essere vessata e maltrattata, si è recata nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Dopo le indagini da parte dei militari il pm Enrica Medori, titolare del fascicolo, ha sostenuto l'accusa al processo. Al termine del dibattimneto, il giudice Francesco Ferretti ha inflitto all'imputato un anno e otto mesi (pensa sospesa). L'uomo, difeso dall'avvocato Tiziano Rossoli, è stato assolto dal reato di violenza privata. La parte offesa si è costituita parte civile con l'avvocato Daniele Contrisciani. I danni sono da stabilirsi in separata sede, significa che la donna per vedersi riconosciuto un risarcimento dovrà agire contro F.D. davanti al giudice civile. Lette le motivazioni, il difensore proporrà appello.