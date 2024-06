Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

È stata rinviata a giudizio per stalking perché, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, avrebbe tempestato di telefonate ed sms l’ex fidanzato per riallacciare il rapporto interrotto o per incontrarsi, gli avrebbe urlato contro invettive, fatto scenate, e avrebbe cercato di scavalcare il cancello d’ingresso di casa. Sempre per l’accusa avrebbe rigato l’auto della fidanzata dell’ex, danneggiato una zanzariera a casa di lui, e violato il divieto di avvicinamento ad entrambi.

Protagonista della vicenda, che dovrà essere vagliata in sede processuale, una 40enne teatina, difesa dall’avvocato Paolo Zaccardi. Lo ha deciso ieri il gup, Andrea Di Berardino, il procuratore capo Giampiero Di Florio aveva chiesto io non luogo a procedere alla luce di una perizia che ha stabilito il totale vizio di mente della donna. Prima udienza del processo il 10 luglio. L’ex e la fidanzata, assistiti dall’avvocato Marco Femminella, si erano già costituiti parte civile e chiedono rispettivamente 40 mila e 20 mila euro di risarcimento.