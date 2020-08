Perdonanza, la magia del "Canto" per la rinascita. I big in coro: "L'Aquila simbolo del coraggio"

Ultimo aggiornamento: 09:47

L’AQUILA - Un coro unanime: la Perdonanza come simbolo della resilienza: aquilana, tra terremoto e ricostruzione, peraltro nella notte dell’anniversario del sisma di Amatrice nel 2016, e nazionale, risposta della musica e della cultura alla voglia di ripartenza dopo il coronavirus. E’ stata una serata straordinaria, la prima della Perdonanza numero 726, al Teatro del Perdono di Collemaggio, scenario come sempre mozzafiato, con la basilica illuminata ad arte, l’enorme palco, la platea con i posti distanziati e le due tribune, novità della ultimissima ora per ampliare la capienza.Ancora una volta il maestroè stato in grado di confezionare uno spettacolo unico nel suo genere. Accompagnato dall’imponente orchestra del Conservatorio, il “Canto per la Rinascita di acqua e di pietra”, con la conduzione diha incantato gli spettatori in oltre due ore e mezza di grande musica, di parole, di riflessioni, messaggi di speranza.Le vibrazioni di(stupenda “Io amo”, ma anche "Il mio canto libero"), ma anche il rinnovato legame della città con, che nel 2009 ha inciso “Domani” dopo il sisma (insieme a molti altri artisti) e ha poi dedicato “Vorrei incontrarti tra cent’anni” alla sua cara amica, l’aquilana Rosalba, ispiratrice del brano. Ieri Rosalino Cellammare ha interpretato “Futura”, proprio come messaggio di speranza e fiducia, oltre a “Vorrei incontrarti tra cent’anni” e “Almeno pensami”.“Ogni volta che ho capito che c’era qualcosa ci sono stato, in una città come questa, che ha sofferto, ma che è meravigliosa - ha detto Ron dopo l’esibizione - Venirci a cantare è sempre una felicità. E poi sapere la storia della Perdonanza, che si svolge ininterrottamente da 726 anni, emoziona: quante cose ha lasciato alla gente e alla città. La ripartenza è indispensabile: Perdonanza vuole dire questo, resilienza, voglia di vivere oltre tutto”.ha incantato al pianoforte con “T’innamorerai” e "Ci vorrebbe il mare". E poi ha lanciato un messaggio chiaro: “Sono in un posto molto bello, con un cuore grandissimo. L’Aquila negli anni ha dimostrato di avere un grande coraggio. Dare un senso di ripartenza alla musica da qui è azzeccatissimo. Aspettiamo delle risposte, che devono arrivare da chi si occupa in maniera dettagliata di scienza. Le opinioni sono troppo diverse, la gente ha diritto di sapere cosa sta accadendo. Noi siamo qui anche per difendere tutta la filiera della musica che non è assistita e garantita. Non esistono solo gli artisti”.L’energia diha rotto un po’ gli equilibri della serata con “Non sono una signora”, “Il mare d’inverno”, "Dedicato", "Che cosa vuoi da me".il grande talento esploso ad “Amici”, si è esibito con "Il sole ad Est", "Io che amo solo te" e "Pianto di spaeranza", ha auspicato che la serata di ieri possa diventare “un segnale di rinascita vero dopo un periodo difficile per tutti”.L’attoreha letto alcuni brani, in particolare incentrati sulla fiducia e sulla speranza.Una serata magica, in cui le uniche note stonate sono arrivate da qualche disagio che si è creato agli accessi: in particolare lungo via Caldora, dove un nutrito gruppo di persone è stato fermato perché, a detta degli organizzatori, quell'accesso era riservato ai disabili. Dopo alcuni momenti di tensione la situazione è rientrata.