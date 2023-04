Perde controllo moto e finisce contro il guard rail: 43enne grave

Ha perso il controllo della moto ed è finito dritto contro un guard rail e poi è stato sbalzato a terra. Un giovane motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Pescara. A.P. 43 anni di Nocciano era in sella alla sua moto in contrada Rota Giannelli, in comune di Cugnoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail a bordo strada poi a terra, come la moto. Immediatamente alcune persone che si trovavano a passare lungo la strada hanno avvertito i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto un'ambulanza medicalizzata.

Quando i sanitari sono arrivato il quarantatreenne non era cosciente. Hanno iniziato a prestare le prime cure e, nel frattempo, viste le condizioni apparse inizialmente critiche, è stato richiesto l'invio dell'elicottero. A.P. è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dove è arrivato in codice rosso ma nel frattempo si era leggermente ripreso. Intanto sul posto sono arrivati, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal tenente Alfio Rapisarda.