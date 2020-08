Per Gabriele Pro “Bach à solo”: trionfo a Perugia del ventitreenne violinista aquilano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Ci sono concerti che escono dalla consuetudine in special modo quando il solo interprete è un ragazzo di 23 anni già professionista. Non un musicista qualunque ma un artista virtuoso dall’apparente semplicità e dal profondo spessore artistico.o, aquilano di nascita, suona dall’età di sei anni, si forma per il repertorio antico con il, oramai calca i palcoscenici di tutta Europa e di Oltreoceano. Un infaticabile artista di molte orchestre italiane ed europee di fama internazionale come quella diretta dalIl suo ultimo concerto Bach à solo, Sonate e suites a violino solo, del 2 agosto scorso, svolto all’interno delle antiche quanto silenziose mura del, non può che scaturire dalla felice sintesi dello studio del violino e dalla passione per la storia della musica antica, dando così maggior valenza a ciò che può essere un semplice strumento, mero veicolo della più astratta delle arti. In questo modo la musica quando suonata da un tale interprete, assurge a metafora de sé stessa, tracciando con sicurezza e consapevolezza un itinerario ben preciso dedicato al compositore tedescodivenuto storia delle passioni umane.La Suite per violoncello solo n.1 in Sol Maggiore BWV 1007, magistralmente trascritta per il violino in Re Maggiore, pur non essendo una rarità nelle consuetudini della vita concertistica, costituisce sempre un’esperienza unica e significativa. Composte durante il periodo di servizio come Kapellmeister del principe Leopold di Anhalt, le suite rappresentano un capolavoro dell’ingegno bachiano. I movimenti di danze -Prelude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet 1&2 – Gigue-, sono incastonati tra tempi lenti e veloci in una costruzione speculare, di tre brani ciascuna, con al centro la Sarabanda lenta ed espressiva che funge da elemento cardine delle tensioni accumulate dai primi brani, per restituire, dopo una breve pausa meditativa, la dinamica dei movimenti finali. All’ascolto delle vibranti corde del violino si mescolano stupore e ammirazione per come sia possibile concentrare in un solo strumento tale qualità e varietà di tecnica, tra invenzione e razionalità. I movimenti di danza propri della Suite, interpretati da Gabriele Pro, seguono architetture contrappuntistiche, con figurazioni continuamente variate in cui Bach compendia, in una concezione visionaria, tutti gli stili europei della musica barocca.Non dissimile è il caso della Partita per violino solo n.2 in Re Minore BWV 1004, che esordisce con una Allemanda, seguita da una vivace Corrente, di origine franco-italiana, poi la Sarabanda e di seguito la Giga movimento veloce, esempio di danza popolare divenuta musica d’arte. A chiosa della Partita la notissima Ciaccona, capolavoro universale, una delle pagine musicali più suggestive della scrittura del compositore tedesco che si rinnova di continuo sia nella linea melodico-polifonica, che in quella armonica, obbligando l’esecutore a rientrare sempre nella tonalità d’impianto all’inizio di ogni variazione, per seguire la regola dell’«ostinato», ovvero l’ossessiva ripetizione tipica del disegno melodico e ritmico.L’impeccabile tecnica interpretativa, territorio riservato ai violinisti, unitamente alla piena consapevolezza dei propri mezzi, sono stati espressi in maniera indiscussa dal maestro Gabriele Pro senza deludere le aspettative del pubblico entusiasta che lo ha gratificato con lunghi e scroscianti applausi finali.Il microcosmo delle partiture per violino di, interpretate dal musicista aquilano hanno suscitato senza dubbio quegli ‘affetti’ tanto evocati in epoca barocca, ossia universi di emozioni condensati in perfette miniature, permettendo così che la musica diventi poesia dell’anima.* Dottore di ricerca in Musicologia