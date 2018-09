Vittoria, bellissima pennese, è la nuova fiamma di Briatore. Assomiglia alla Gregoraci

La nuova fiamma di Flavio Briatore è pennese e somiglia alla sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Pareva che avesse ritrovato l’amore con Taylor Mega, la modella friulana di quarantaquattro anni più giovane di lui e non c’è stata mai una smentita. E invece la nuova fidanzata del 68enne, stando agli articoli di gossip con tanto di foto pubblicati dal settimanale Oggi, è Vittoria Di Flavio, una bellissima ragazza di 24 anni, pennese e dipendente del Bilionaire, la famosa discoteca della Costa Smeralda di proprietà di Briatore.



L'articolo completo sul Messaggero Abruzzo, oggi in edicola

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA