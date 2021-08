Calcio in lutto a Penne, morti Mauro La Torre e Franco Comina

Venerdì 6 Agosto 2021, 10:01

La cittadina di Penne, in provincia di Pescara, perde due figure che hanno fatto la sua storia: il pediatra con il pallino del calcio Mauro La Torre e l’ex portiere Franco Comina che fu anche dirigente sportivo del Penne.

Addio al professor Claudio Palma: nella bara la sciarpa dell'Inter e un libro di Pomilio arrivato troppo tardi



Mauro La Torre è stato un vita uno stimato pediatra del presidio ospedalieri “San Massimo” di Penne. Il dottore dei bambini si è spento a 73 anni. Era malato da tempo. A Penne lo ricordano per la sua professione svolta con grande umanità e preparazione, ma anche per la sua attività di presidente della Pennese calcio che nel 1981 trascinò a suon di record nell’olimpo del calcio dilettantistico nazionale. La Torre era un omone buono ed appassionato che raramente perdeva la calma. Fu lui a chiamare come medico sociale Ernesto Sabatini del pronto soccorso, anche lui recentemente scomparso. Una figura di cui nessuno a Penne potrà mai dimenticarsi.

Se ne è andato nelle stesse ore anche Franco Comina, 82 anni. Era stato portiere di quel Penne degli anni Sessanta che combatteva nei difficili gironi regionali prima della riforma. Qualcuno lo chiamava Jascin. Fu anche dirigente dei biancorossi.