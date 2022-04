Malore allo stadio, è morto l'ex assessore Lanfranco Rossi

Non ce l’ha fatta l’ex assessore al bilancio e già dirigente della Brioni, Lanfranco Rossi, 77 anni di Penne, in provincia di Pescara, e padre di tre figli. A 48 ore dal malore di cui era stato vittima domenica in tribuna in occasione della gara del Penne calcio con l’Avezzano poi sospesa al 24 del primo tempo. Operato d’urgenza a Pescara, Rossi è stato trasferito in rianimazione dove è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri. Molto noto, era il padre di Giovanni, vice presidente del Penne calcio e di Giuliano, dirigente del Comune di Pescara.

Aveva anche giocato negli anni 60 con la maglia biancorossa. Esponente politico della Democrazia cristiana, era stato eletto nel 1975 come consigliere comunale. Poi nel periodo di Lucio Marcotullio sindaco fu assessore. In Brioni entrò dall’inizio dell’attività per chiudere la carriera come dirigente. Il funerale probabilmente ci sarà domani. Oggi il Penne calcio scenderà in campo con il lutto al braccio nel recupero casalingo con il Sambuceto. «Era un amico per tutti, tifosissimo dei nostri colori. Ci aiuterà anche da lassù», è il commento di Andrea Marrone, presidente del Penne calcio assai turbato dalla notizia.