Paziente con una falsa bomba a mano nella borsetta: paura all'ospedale

Una nottata movimentata quella di ieri all’ospedale di Sulmona dove forze dell’ordine, personale sanitario e pazienti, sono rimasti con il fiato sospeso fino alle sette del mattino, quando l’intervento degli artificieri dell’esercito ha scongiurato ogni pericolo di esplosione. Un allarme dovuto ad una bomba a mano detenuta da una donna, una clochard di 45 anni di origine slovacca, poi arrestata (ma rimessa subito in libertà in attesa della convalida) con l’accusa di detenzione illegale di materiale bellico.La donna era stata intercettata nella notte in centro storico su segnalazione di alcuni residenti e, evidentemente in stato di ebrezza, era stata fatta salire su un’ambulanza e portata in ospedale. Durante il trasporto aveva quindi detto di avere in borsa una bomba, cosa poi verificata dai carabinieri che hanno fatto scattare la procedura di sicurezza allertando gli artificieri. Alla fine si trattava di una bomba a mano innocua e priva di carica esplosiva, ma questo non ha impedito ai militari di trarla in arresto.