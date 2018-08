di Gianluca Lettieri

Cade dallo scivolo mentre è in spiaggia e finisce all'ospedale in codice rosso. Paura, oggi pomeriggio, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti: una bimba romana di nove anni e mezzo, in vacanza in Abruzzo con la famiglia, è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Santo Spirito di Pescara. L’incidente è avvenuto nello stabilimento Sangro Beach. La bambina stava giocando quando ha perso l’equilibrio, battendo la testa e altre parti del corpo. Nessuno ha assistito direttamente all’episodio ma l’allarme è stato lanciato tempestivamente, perché chi era in spiaggia è stato richiamato dalle grida della piccola. Sul posto sono arrivati la guardia medica, i carabinieri e il personale del 118, intervento con l’elisoccorso partito da Pescara. I militari della locale stazione, diritti dal maresciallo Michele Cefaratti, stanno accertando la dinamica dell’incidente. L’ipotesi più probabile è che la bimba si sia ferita mentre giocava sullo scivolo, ma al momento non si può neppure escludere che sia finita giù da un muretto che si trova nelle vicinanze dell’area giochi. La minore è attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Pescara: ha riportato un trauma cranico con una ferita lacero-contusa, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40



