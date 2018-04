di Gianluca Lettieri

FRANCAVILLA Prende a pugni un carabiniere perché non vuole farsi ritirare la patente. Donato Di Lello, 61 anni, residente a Francavilla e originario di Serracapriola (Foggia), è stato arrestato per violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Chieti, coordinati dal maggiore Massimo Capobianco e diretti dalla tenente Maria Di Lena. Martedì sera, mentre percorreva viale Alcione, l’uomo è stato fermato sulla sua auto dopo essere passato col semaforo giallo. Di Lello è risultato ubriaco: per lui sono scattati il ritiro della patente, il sequestro della macchina e una maxi multa. Per vanificare il controllo, l’uomo ha iniziato a offendere i militari fino al punto di sferrare due pugni al capo equipaggio, colpito al labbro e all’occhio. Il carabiniere ferito ha riportato sette giorni di prognosi. Il giudice Valentina Ribaudo ha convalidato l’arresto: Di Lello, difeso dall’avvocato Gina Petaccia, è tornato libero dopo aver patteggiato otto mesi (pena sospesa). «Avevo appena finito di vedere la partita della Juve in un bar, dove ho mangiato una pizza e bevuto qualcosa in compagnia - ha raccontato l’indagato -. I carabinieri mi hanno fermato, poi non ricordo più nulla».

