Pastore trovato morto nella sua stalla, aveva 51 anni

Hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi ma per A.G., di 51 anni di Pizzoli (L'Aquila), non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni provocate dal gesto estremo. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri. A perdere la vita un pastore che a quanto pare non ha lasciato alcuno scritto che potesse in qualche modo giustificare il suicidio, avvenuto all'interno di una stalla per impiccagione.

A quanto pare, a far scattare la macchina dei soccorsi alcuni familiari avendo improvvisamente perso i contatti con l'uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato manovre rianimatorie ma per il pastore non c'è stato nulla da fare. Dopo poco sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dell'Aquila insieme ai colleghi della locale stazione per effettuare i rilievi del caso ed ascoltare i parenti per capire cosa possa aver spinto il 51enne a suicidarsi.

La salma dopo poco tempo, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale e messa a disposizione del sostituto procuratore di turno, Marco Maria Cellini, che potrebbe disporre dell'autopsia prima di concedere ai familiari del 51enne il nullaosta per lo svolgimento dei funerali.