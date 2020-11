Cassiera mette in fuga il rapinatore armato di pistola

Tentata rapina ad Eurospin in pieno centro a Teramo poco dopo le 18. Il colpo è saltato grazie alla cassiera che ha reagito e messo in fuga il malvivente.

Stando alle prime e sommarie informazioni un ragazzo tra i 20 e 30 anni con un passamontagna è entrato di corsa nel supermercato ha puntato la pistola alla cassiera intimandogli di dargli tutto l’incasso del sabato sera. La fedele cassiera invece si è alzata dalla sedia e gli ha detto «Se devi sparare fallo subito perché io non to do un c…». A quel punto il rapinatore l’ha guardata negli occhi per qualche secondo e poi se l’è data a gambe. Alcuni clienti hanno allertato le forze dell’ordine e applaudito la cassiera.

Sul posto, in pochissimo tempo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Teramo, diretta dal maggiore Vaglio. I militari hanno requisito le immagini delle videocamere di sorveglianza interne ed esterne del supermercato e di altre attività commerciali della zona. Al momento, inoltre, si cerca di capire se l’arma da fuoco era vera un giocattolo.

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA