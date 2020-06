© RIPRODUZIONE RISERVATA

A volte bisogna sapere aspettare. E così ha fatto. Ha sperato momenti non facili, si è preso la sua buona razione di critiche e adesso si gode, meritatamente, gli applausi. Perché nella netta vittoria del(3-1) contro la, c’è molto merito dell’allenatore. Che ha rivoluzionato la squadra, ha fatto scelte sorprendenti che hanno pagato e, anche questo va detto, ha presentato dopo tre mesi di stop, una squadra che ha mostrato una brillantezza fisica invidiabile. Segno che durante la lunga sosta è stato fatto, anche sul piano fisico, il lavoro giusto per una. Quello che serviva, per mettersi alle spalle i playout e provare, con più tranquillità, a calare ancora n po’ la classifica.Ci si aspetta un match più, ma in realtà è dura solo nei primi venti minuti. La Juve Stabia si mette a specchio ma con uno schieramento, sulla carta, molto più offensivo. La squadra di Caserta attacca alle spalle dei terzini, specialmenteche va via spesso a volentieri a Crecco, costringendo Drudi a uscire spesso. I campani cercano di attaccare subito la profondità, ma lo fanno senza frenesia ma scegliendo con attenzione il tempo del pressing. Il Pescara sembra meno brillante in avvio, con l’inedito 4-4-2 senza punti di riferimento in attacco (Galano e Pucciarelli) che vede Memushaj e Zappa esterni di centrocampo. In realtà i biancazzurri vengono fuori con il passare dei minuti. Lo fanno quando tutti cominciano adavvero in fase difensiva, a stare più compatti e a lavorare meglio sui due playmker gialloblù, Calò e Di Gennaro, isolandoli dal gioco. È quello che serve per inceppare la manovra avversaria, renderla meno fluida e costringere a giocare inutili palle lunghe con i difensori, o deve forzare le giocate offrendo spazi nei quali il Pescara costruisce e spreca due occasionissime del match.Nella primaarriva male sul cross di Zappa, nella seconda, solissimo, si fa ribattere il tiro da Provedel prima che Galano spari in curva il tap in. Nell’intervalloprova a rimediare inserendo un mediano (Addae) per un trequartista (Mallamo) ma è tutto inutile. I biancazzurri confermano di avere trovato la chiave giusta per aprire il match., cambiando rapidamente il fronte d’attacco e sfruttando bene gli inserimenti sul lato debole della difesa. Lì che bisogna vincere la partita e lì, infatti, si vince, soprattutto perchéconferma a pieno le sue doti di incursore e una freddezza sotto porta decisamente atipica per uno che nasce terzino.Il crescendo pescarese non si ferma neanche quando si fa male Drudi e Crecco deve inventarsi centrale difensivo.Lanon c'è più. E' lunga e larga. Friabile. il gol sembra solo questione di tempo. Ance qui, bisogna sapere aspettare.. Pucciarelli si mangia un gol clamoroso ma, pochi secondi dopo, si fa perdonare rubando il tempo d’astuzia a Germoni e concretizzando una supremazia che ormai era diventata netta. Caserta prende atto e cambia quasi tutto l’attacco. Niente da fare. Ormai c’è solo il Pescara, che raddoppia con le reti di Zappa e Crecco trasforma un pomeriggio temuto in una festa forse anche inatesa.Almeno nelle proporzioni.