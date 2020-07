Calcio, Pescara-Frosinone: i biancoazzurri si giocano la salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gara delicatissima oggi per ilche alle 18.45 riceverà la visita del Frosinone di. Dopo essere finita in zona play out, la squadra abruzzese, a quattro giornate dal termine della fase regolare, è obbligata a fare risultato. Alla vigilia del match con i ciociari, il tecniconon ha nascosto l'importanza della posta in palio: «Dobbiamo centrare la vittoria perché varrebbe mezza salvezza. E' troppo importante per noi. Il Frosinone ha tante assenze ma l'organico è di qualità. E' una squadra costruita per vincere il campionato. Vero che hannodelle defezioni ma sono sempre forti. Mi aspetto una. E il Pescara? Bisognerebbe mettere insieme il primo tempo giocato col Perugia e la ripresa disputata a Venezia. In sintesi serve continuità. In difesa non abbiamo subito molto con il 3-4-2-1. Il modulo ha dato ottime indicazioni, ma devo ancora decidere. Voglio però più leggerezza dai ragazzi che non devono essere preoccupati. Se siamo liberi mentalmente possiamo centrare la vittoria. Sarebbe fondamentale in chiave salvezza». Uomini contati in avanti, considerando le assenze di