Il Coronavirus stronca una parrucchiera di 57 anni, c'è anche una seconda vittima

Due persone positive al Coronavirus sono morte in provincia di Chieti. Si tratta di Daniela Zugaro parrucchiera 57 enne di San Giovanni Teatino già affetta da una grave patologia e Ida Marinucci, 81 anni, di Torrevecchia Teatina. Ieri sono stati 12, in totale, i nuovi positivi ai tamponi in provincia di Chieti.

Nella stessa giornata, al centro vaccinale di via Valignani a Chieti si è tenuto il Vaccination day, l’iniziativa lanciata dalla Asl per promuovere la campagna vaccinale. Negli ambulatori vaccinali il direttore generale della Asl, Thomas Schael, ha accolto il prefetto, Armando Forgione, il sindaco, Diego Ferrara, il comandante dei carabinieri Abruzzo e Molise, Carlo Cerrina, gli arcivescovi Bruno Forte ed Emidio Cipollone, il questore Annino Gargano, il colonnello Serafino Fiore della guardia di finanza, il comandante provinciale dei Carabinieri, Alceo Greco, il comandante della polizia locale, Donatella Di Giovanni, il presidente dell'Ordine dei medici, Ezio Casale, la presidente di Confcommercio, Marisa Tiberio, il segretario della Fimmg, Mauro Petrucci, il presidente del Comitato cittadino, Giampiero Perrotti e il giornalista Paolo Castignani. Tutti Insieme per dare un valore, simbolico al gesto di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.

«Più che mai quest'anno - ha detto Schael - è necessario vaccinarsi contro l'influenza. A dare l’esempio ci hanno pensato i rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell'ordine Sono stati tanti ad accettare il nostro invito - ha sottolineato Schael - dimostrando grande sensibilità. Specie in momenti difficili come questi per la sanità pubblica è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni e noi che le rappresentiamo dobbiamo essere di esempio per la popolazione». Francesco Colagreco

