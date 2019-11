Parroco trovato morto da due sacerdoti nella cella del santuario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno trovato senza vita ieri mattina i due fratelli, sacerdoti anch’essi, padre Natale e Don Gabriele. L’ex parroco di Giulianova, don Domenico Panetta, per 40 anni titolare del Duomo di San Flaviano nella città alta, aveva 71 anni ed è moto nel sonno in una cella del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, dove dormiva essendo anche parroco di Colledara. I due fratelli, non vedendolo scendere, sono saliti in camera ed hanno dato l’allarme ma non c’è stato niente da fare, si pensa d un infarto.Mercoledì sera, nella chiesa di San Rocco all’interno dell’Istituto Castorani, sempre nella parte alta della città, aveva celebrato l’ultima messa assieme a don Enzo Manes che regge ora le sorti della parrocchia giuliese e al vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, che domani alle 9,30, officerà la cerimonia funebre nel Santuario di San Gabriele. La parrocchia ha organizzato due pullman per i cittadini che intendano partecipare alle esequie. Il Comune, dal suo canto, ha Proclamato il lutto cittadino con apposita ordinanza per la giornata di domani , in concomitanza con la celebrazione dei funerali facendo quindi ammainare a mezz'asta, o listandole a lutto, le bandiere presenti negli edifici comunali.