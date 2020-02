Teramo, in coma don Igor: fedeli raccolti in preghiera

E' in coma don Igor Di Diomede, parroco di Castelnuovo Vomano e illuminato direttore della Caritas diocesana. Da ieri è in stato di coma e le sue condizoni vengono giudicate dai medici gravissime. Il parroco, 40 anni, è ricoverato nell’ospedale Mazzini di Teramo. Ieri è stato copo da un improvviso malore poco prima di celebrare la messa. Don Igor era nella sua abitazione quando è svenuto ed ha perso i sensi. E' stato trasportato d’urgenza in ospedale, in nottata è stato operato per rimuovere un tumore al cervello.



I fedeli si sono riuniti in preghiera. Tanti i messaggi di prossima guarigione postati dagli utenti su Facebook. «Grandissimo parroco e bravissima persona, speriamo che Gesù Cristo lo aiuti a tornare tra noi» posta su Facebook Concezio che gli augura un «Forza don».