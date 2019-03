Parco commerciale Mirò: arriva lo stop dal Tar dell'Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La realizzazione del parco commerciale Mirò a Chieti Scalo rischia di subire un brusco stop quando la sua edificazione sembra già a buon punto: il Tribunale amministrativo regionale, infatti, accogliendo il ricorso della Regione, ha annullato la decisione della determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi tenutasi presso il Comune di Cepagatti il 26 aprile del 2018 che ha concluso il procedimento di voltura a favore della Sile Costruzioni, la società proprietaria a dei terreni sui quali sta nascendo il centro commerciale, dei permessi di costruire, con il rilascio delle vulture da parte dei rispettivi Comuni ovvero Cepagatti, sul quale l'insediamento ricade territorialmente per gran parte, e Chieti.Il Tar, alla luce di tale pronuncia, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato anche dal Wwf che da sempre si batte contro Mirò. A presentare il ricorso contro la decisione della conferenza dei servizi era stata il 2 luglio dell'anno scorso, la Regione (all'epoca governata dal centro sinistra dalfonsiano), affidandosi all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Nel ricorso, che chiama in causa i Comuni di Cepagatti, Chieti, Pescara, l'impresa e l'Autorità dei bacini di rilievo regionale, le amministrazioni coinvolte erano state "accusate" di essere intervenute "a gamba tesa sulle prerogative spettanti per legge alla Regione Abruzzo, arrogandosi il potere di adottare una interpretazione autentica, o meglio abrogatrice, delle determinazioni emesse da quella Amministrazione".La sentenza appena emessa dal Tar è esecutiva e, dunque, ciò significa che i lavori (se proseguono) andranno avanti in assenza di un titolo edificatorio, almeno secondo quella che appare la conseguenza più evidente, e fermo restando che è verosimile attendersi il ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'impresa e dunque una ulteriore pronuncia della giustizia amministrativa. Il cammino del costruendo nuovo parco commerciale che sta sorgendo proprio di fronte a Megalò, una iniziativa imprenditoriale che secondo i suoi promotori può generare fra 350 e 400 nuovi posti di lavoro, è piuttosto tormentato sin dall'inizio, nel 2013, quando il cantiere venne bloccato da un'ordinanza del Genio Civile di Pescara, decisione a cui fece seguito il provvedimento che disponeva la messa in sicurezza idraulica dell'intera area commerciale. Nel frattempo la Sile Costruzioni, ha realizzato tutti i lavori di messa in sicurezza idraulica dell'area e il Genio Civile regionale ha revocato l'ordinanza di cessazione dei lavori ma a è anche vero che il Comitato Via della Regione ha detto no, per due volte,all'istanza di proroga chiesta dall'impresa facendo decadere il procedimento, almeno sulla carta.