Pape Sakho trucca l'età sui documenti, ex calciatore biancazzurro imputato di falso a Pescara

Che fine ha fatto Pape Sakho? Il dubbio, in effetti, non ha agitato negli ultimi due anni le notti dei tifosi del Pescara, squadra in cui il giocatore senegalese ha militato per una stagione e mezza. Qualcosa in più della semplice curiosità, invece, fa muovere la cancelleria del gup di Pescara che vorrebbe arrivare a notificargli la fissazione di un'udienza preliminare per falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Perché Pape è in realtà Ely, la data di nascita presente sui documenti con i quali è entrato in Italia non sarebbe esattamente quella dichiarata. E per dirla proprio tutta neanche la nazionalità è quella con la quale si è presentato alla dirigenza del Pescara. La storia è un po' complicata, ma non più di tante altre simili che, in diverse forme e con altre responsabilità, succedono nel mondo del calcio. Forse con un aspetto anche personale che difficilmente può emergere dalle indagini, ma che si può ipotizzare mettendo insieme qualche pezzo della sua storia. La parte giudiziaria inizia quando Sakho (il cognome, quello sì, è certo) si trova sottoposto a un controllo documenti. È in Italia con carta di identità francese, risulta nato il 23 febbraio del 2002. Nella stagione 2020/2021 è stato tesserato dalla Primavera biancazzurra. Si tratta di un periodo «nel corso del quale il "giovane di serie" viene preparato all'impiego dei campionati professionistici, sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il 19° anno di età». L'età è dunque requisito fondamentale.

A Pescara resta anche nella stagione successiva, fino al 25 gennaio 2022, quando viene ceduto al Bologna, dopo un abboccamento non andato a buon fine con la Salernitana.Ma la voce che gira negli ambienti sportivi, e non sarebbe neanche tanto strana, è che il ragazzo vorrebbe invece andare in Francia, paese di approdo per molti senegalesi. Fatto sta che quel controllo e anche qualche segnalazione anonima fanno il loro corso e arrivano negli uffici della squadra mobile di Pescara: che fa propri gli accertamenti svolti li sviluppa ed invia anche documentazione alla Procura federale della Figc. Le carte raccontano che Pape si chiama Ely e che, non per vanità ma per opportunità, si è scalato quattro anni dalla carta d'identità, tanto quanto basta per far parlare di sé come un millennial e soprattutto per poter giocare con il profilo di apprendistato. Il «talentutoso difensore», così come veniva definito all'epoca, giocava con i ragazzini potendo contare su una solida struttura muscolare da più che maggiorenne. A fine 2022 il Tribunale federale, anche sulla base delle carte inviate dalla Mobile, decide di comminargli due anni di squalifica, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa. Lui non si presenta nemmeno, e il tribunale non gradisce. A luglio del 2023 il Bologna lo cede all'Aviron Bayonnais, dove risulta ancora in rosa. Ma la fissazione dell'udienza preliminare non lo ha ancora raggiunto. Il prossimo appuntamento è fissato ad aprile, sempre che riescano a trovarlo. Lui il suo traguardo forse lo ha tagliato, certo gioca in quinta serie, non il massimo a quasi 26 anni reali. Però è nella Francia basca, a venti minuti di macchina da Biarritz. E poi dalle schede consultabili online risulta nato nel 2003: il tempo con lui è generoso, ogni due anni ne perde uno.