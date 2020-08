Papà disperso nel lago, il figlio salvato da un amico di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato un amico di famiglia a salvare il bimbo di dieci anni che annaspava nel lago mentre il padre è tutt'ora disperso. Si tratta di Toma Constantin Catalin, 39 anni, autista di nazionalità romena, residente a Collepardo, nella provincia di Frosinone. E’ successo nel lago di Barrea, situato nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Le circostanze relative all’evento, non sono ancora chiare.In base a una prima ricostruzione, erano circa le ore 14, quando il 39enne, insieme ai suoi due figli minori, si trovava a bordo di un gommone, per effettuare un giro sullo specchio lacustre. Per circostanze ancora da definire, l’uomo sarebbe caduto in acqua, a diversi metri dalla riva, senza più riemergere. Inghiottito, così, dalla profondità. Analoga sorte stava per avere uno dei suoi figli, dell’età di circa 10 anni, fortunatamente tratto in salvo da un amico di famiglia, che ha diramato l’allarme. L'altro bambino, invece, avrebbe assistito alla scena drammatica, sopra al gommone.