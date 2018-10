Falciato da un'auto mentre va in bicicletta, muore a 37 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane 37enne di Tornimparte (L'Aquila), Paolo Grego, che si era trasferito da un paio d’anni in un laboratorio a Bologna per motivi di lavoro, ha perso la vita a causa di un tragico incidente che si è verificato l’altra sera nelle campagne di Castelfranco. E’ stato travolto da un’auto mentre stava facendo il suo solito giro in bicicletta. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.Da quello che si è riusciti a sapere, poco prima delle 20 Grego si trovava lungo via per Rastellino, la strada di campagna che attraversa il territorio di Castelfranco, nel Modenese. Era in sella alla sua amata bicicletta. Nel tratto compreso tra via Rovere e via Garzolè, completamente rettilineo, si è verificato lo scontro con un’auto che procedeva in direzione del Bolognese. L’impatto è stato molto violento e, purtroppo, letale: la bicicletta è stata praticamente distrutta e il giovane aquilano sbalzato a terra. Le ferite riportate nell’impatto con il terreno si sono rivelate fatali e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico e sanitario del 118, giunto con ambulanza e automedica. Anche il conducente dell’auto, un 23enne, è stato accompagnato al Policlinico di Modena per accertamenti, ma non ha riportato traumi rilevanti.Il paese ha reagito ieri con incredulità e immenso dolore. Viene colpita una famiglia rispettata e stimata. Ma soprattutto è stato strappato alla vita un ragazzo sano, onesto, perbene, dai modi gentili, preparato. Un giovane amato e benvoluto, che aveva attorno a sé tanti amici che ieri, in un modo o nell’altro, hanno voluto tributargli un saluto, un pensiero, un ricordo. Per il momento con messaggi e post in Rete, in attesa dell’ultimo abbraccio. Paolo era un amante delle due ruote. Una passione viscerale che lo portava spesso a fare dei lunghi giri. Era anche un ottimo atleta. Ma, soprattutto, era un ragazzo attaccato alla vita e dedito al lavoro: dopo la fine dell’esperienza allo stabilimento Sanofi di Scoppito aveva deciso di proseguire il suo percorso altrove, fuori dalla sua amata terra, per cercare di trovare l’opportunità giusta e valorizzare il suo profilo. Non si sa ancora quando sarà possibile celebrare i funerali. Queste sono le ore degli accertamenti sulla dinamica e dei controlli di rito. I genitori, Vincenzo (dipendente comunale a Tornimparte) e Giuliana, sono ovviamente partiti alla volta dell’Emilia Romagna. Una famiglia semplice e onesta, di cui fa parte anche la sorella Ester, ora spezzata da un dolore lancinante e da una tragedia a cui sarà difficilissimo dare un perché. «Siamo senza parole - ha detto il sindaco Giacomo Carnicelli -, era un ragazzo solare. Una di quelle persone che sono dentro il paese, anche se si trovava fuori partecipava assiduamente alla vita sociale».