"Panorama", grande successo all'Aquila per la kermesse di arte contemporanea

L'AQUILA L'Aquila è una città caratterizzata da una storia avvincente, avvolta da un'aura medievale che l'ha resa celebre e che ne ha fatto la capitale di papi, santi, predicatori e contese medievali. I 99 castelli che la fondarono, secondo la tradizione, erano solidi baluardi in pietra: la città si generò su basi certe, e nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe diventata per alcuni giorni la capitale dell’arte contemporanea. Tuttavia Panorama è riuscito anche in questo, facendo registrare un grande successo di pubblico.

Panorama, una kermesse di arte contemporanea giunta ormai alla sua terza edizione, è stata curata dalla critica d’arte Cristiana Perrella, e si è svolta nei giorni dal 7 al 10 settembre a L’Aquila, in maniera diffusa per tutta la città. Musei, negozi di dischi, librerie, caffè, chiese, dimore storiche, botteghe di restauro, fondazioni, palazzi hanno offerto i propri spazi ad un dialogo nuovo, spesso realizzato attraverso un intenso confronto tra artisti, in un percorso idiomatico in cui il linguaggio concreto di pittori e scultori di un tempo ha trovato conforto e confronto in opere di carattere concettuale, nell’ambito di una riflessione puntuale tra immanenza artistica e trascendenza intellettuale.

L'evento ha favorito un'esplorazione capillare della città. Cartine con le 20 sedi espositive erano tra le mani di tutti i visitatori, approdati all’Aquila con la curiosità di perdersi e confondersi nel sostrato culturale di una dimensione storica tra le più affascinanti d'Italia, soprattutto unica nel suo genere per la grande capacità che ha dimostrato nel tornare a splendere dopo le avversità. Il corso è stato un gran camminare di addetti ai lavori e turisti che, carte alla mano, percorrevano gli antri del capoluogo a caccia di quel palazzo o di quell'opera.

Oltre 100 tra installazioni, video, quadri e sculture, opere d’arte sono stati gli elementi costitutivi della manifestazione che è risultata attrattore per esperti del settore, storici e critici dell'arte, direttori di musei, giornalisti, artisti e semplici appassionati. E così demoni alati appesi al soffitto, statue dallo stile classico in relazione con scritte al neon, quadri su pareti durante i lavori in corso a Palazzo Rivera, citofoni surrogati con i nomi delle più importanti personalità del mondo ormai scomparse, un groviglio in piombo sospeso al Maxxi, riproduzioni di mammut al Forte Cinquecentesco, Crocifissi su fondo rosso a Palazzo Nardis, quadri di Giacomo Balla alla Fondazione Giorgio De Marchis Bonanni d’Ocre Onlus, carillons all’Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis, sono solo alcune delle meraviglie che sono state in esposizione.

Ma cos'è stato concretamente Panorama per gli aquilani? L’evento ha rappresentato un momento molto significativo perché gli stessi cittadini sono tornati a vivere alcuni degli edifici storici finora preclusi, riappropriandosi finalmente di quella relazione affettiva tra la città e chi ci vive che ha destato grande commozione. Panorama ha rappresentato anche la consapevolezza che l'arte può discostarsi dai canoni classici cui siamo abituati, rappresentando un risveglio delle coscienze verso una piena consapevolezza della capacità della propria terra di sapersi rigenerare non solo da grandi catastrofi, ma di saper offrire la propria disponibilità anche a percorsi culturali innovativi, unici nel loro genere in Italia.

In vista della sua candidatura a Capitale della Cultura 2026, L'Aquila si prepara confidando sulla possenza dei suoi palazzi restaurati dal sisma, come nuovo e insolito palcoscenico museale in cui ospitare ogni sorta di soluzione culturale.

A dimostrazione del successo dell’evento, ora che i riflettori si sono spenti e gli operatori del settore hanno lasciato la città, alcune opere conserveranno il ricordo di questa prestigiosa manifestazione.

Passeggiando per Corso Vittorio Emanuele infatti, più precisamente a Largo Tunisia, sul fondo della parete è possibile ammirare “Enigma della materia”, realizzata dall’artista Alberto Di Fabio. L’installazione è costituita da piccole tessere di mosaico che si compongono in modo da rendersi dinamiche nello spazio in cui sono allestite. L’artista ha inteso rievocare la suggestione che deriva da una transustanziazione dell’anima, che da un universo concreto e tangibile, viene condotta ad una realtà celeste, fino quasi a dissolversi nell’universo. La forza e il movimento continuo impresso da Di Fabio sembrano andare oltre, e non esaurirsi nelle misure dell’opera. Un senso di rigenerazione perpetua dunque, lo stesso che appartiene alla città dell’Aquila.

Di grande interesse anche la possibilità che hanno avuto molti convenuti di poter visitare un altro suggestivo borgo d’Abruzzo: parliamo di Pereto dove è stato possibile visitare Straperetana, mostra diffusa anch’essa, questa volta nel borgo, e curata dalla Galleria Monitor. La stessa galleria era presente a Palazzo Nardis con l’artista Lucia Cantò che allestiva grandi vasi colorati a testimonianza di un altro borgo italiano, ma in questo caso non abruzzese. “Restrizione emotiva” è il titolo conferito all’installazione e deriva da una frase pronunciata da uno degli abitanti di Malamocco, bellissimo paese nel comune di Venezia, in cui l’artista ha soggiornato più volte.

Ogni grande vaso custodiva un’osservazione di un abitante del borgo, trascritta su vetro posizionato all’imboccatura del grande recipiente. La restrizione emotiva consiste dunque nel novero delle relazioni che possono instaurarsi in questi luoghi emotivi e rappresentano il limite umano in cui instaurare rapporti di senso con il territorio e con gli altri.

Panorama è stato organizzato da ITALICS, un consorzio costituito da 70 tra le più prestigiose gallerie d'arte d’Italia, che annualmente si riuniscono in una città diversa con l'intento di dare risalto ad alcuni dei luoghi più ameni e meno percorsi del panorama italiano.

Marianna D'Ovidio