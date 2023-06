Panfilo Colonico, chef abruzzese rapito in Ecuador: blitz di falsi poliziotti nel suo ristorante. È una star della cucina

SULMONA - Uno chef di Sulmona, Panfilo Colonico, è stato rapito in Ecuador all’interno del suo ristorante, “Il Sabore mio”. La notizia si è diffusa subito a Sulmona, destando profonda preoccupazione e sconcerto. Stessi sentimenti espressi dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

I criminali hanno effettuato un vero e proprio blitz intorno alle 23.32 italiane di venerdì, le 16.32 a “La Garzota”, quartiere di Guayaquil, metropoli e cuore economico del Paese.

Nel locale sono entrati due individui con la divisa della Polizia. Poi ne sono entrati altri due, armati, per prendere Colonico e trascinarlo via.

Lo chef nel Paese è una star, si fa chiamare “Benny”.

Il console in Ecuador ha contattato i familiari a Sulmona tramite il consigliere regionale Massimo Verrecchia. Ovviamente il ministero degli Esteri italiano si è attivato prontamente e sta seguendo la delicata situazione.

Perché è stato rapito

Difficile capire le ragioni del gesto. Probabilmente i rapitori sono stati attirati dal fatto che Colonico è uno degli imprenditori più importanti del Paese nonostante fosse in Ecuador da soli due anni.

Nato in Canada, era tornato a Sulmona per aprire un ristorante, “La Magnolia”. Poi è nuovamente andato in Canada, dove si è occupato di costruzioni e ha conosciuto ecuadoriani con i quali è maturata l’idea di tornare alla cucina. E così si è trasferito in Ecuador dove ha fatto successo con “Il Sabore mio”, inaugurato a ottobre scorso con ospiti illustri.