Pane trasportato con mezzi in pessime condizioni igieniche: il Nas chiude un panificio

Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara sulla vendita di pane in Abruzzo: il bilancio è di sei furgoni non autorizzati scoperti dai militari nella provincia di Pescara, circa otto quintali di prodotti da forno distrutti e un panificio sottoposto a chiusura immediata. Tre dei furgoni in questione erano adibiti al trasporto stampa ed avevano appena finito di consegnare giornali e riviste alle edicole di Pescara.I militari per la tutela della salute, agli ordini del maggiore Domenico Candelli, hanno eseguito una serie di controlli sulle modalità di trasporto di pane e prodotti da forno destinati alla distribuzione in rivendite al dettaglio e all'ingrosso. I sei furgoni erano adibiti alle consegnenonostante fossero privi di autorizzazione. Erano in condizioni igienico sanitarie precarie. Chiusura immediata, inoltre, per un panificio. Sono state complessivamente elevate sanzioni per 19mila euro.Per quanto riguarda i tre furgoni adibiti al trasporto stampa, l'intervento e il controllo dei mezzi e dei conducenti, condotto in collaborazione con i Carabinieri delNucleo Radiomobile della Compagnia di Pescara, ha consentito di appurare che nessuno dei veicoli era registrato ed autorizzato al trasporto di alimenti.I mezzi, in pessime condizioni igienico sanitarie, poco prima erano stati utilizzati per trasportare giornali e riviste nelle edicole cittadine. Il dirigente del Servizio Igiene e Alimenti della Asl,intervenuto sul posto, ha disposto il divieto di commercializzazione e somministrazione per oltre sette quintali di pane, con contestuale immediata distruzione o conferimento per usi diversi dal consumo umano.