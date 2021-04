Pandemia diventa mostra fotografica diffusa a Lanciano

Prende il via oggi e andrà avanti fino al 21 aprile "Cover 2021", la mostra fotografica diffusa nel centro di Lanciano che vede la partecipazione di 26 fotografi selezionati dall'associazione Imagine Fine Art, dopo un invito aperto a tutti lanciato nel mese di marzo. Le foto saranno esposte sui cartelloni pubblicitari delle vie del centro città, come da percorso indicato nella mappa. L'iniziativa, realizzata dall'associazione Imagine Fine Art con la collaborazione dell'associazione Cafè Art, è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano. "In un momento difficile nel quale il settore artistico e dello spettacolo viene messo a dura prova, abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e di rinnovamento, proprio con l'arrivo della primavera, da sempre sinonimo di rinascita. Attraverso differenti punti di vista abbiamo voluto costruire un progetto comune mediante l'arte pubblica: 26 fotografi manifesteranno, è proprio il caso di dirlo, il proprio punto di vista attraverso degli scatti, sparsi per le vie del centro urbano. La necessità di dover continuare a credere in un futuro per qualsiasi forma d'arte, ma specialmente, in questo caso, per la fotografia, ci ha portati a trovare nuove strade per poter manifestare le nostre idee nel pieno rispetto delle normative vigenti. Grazie alla disponibilità dell'Assessora alla Cultura Marusca Miscia siamo riusciti a creare le fondamenta sulle quali costruire una mostra fotografica diffusa", sottolineano Flavio De Innocentiis e Silvia Di Federico referenti dell'associazione Imagine Fine Art.

