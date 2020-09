Panchine intelligenti sul lungomare di Montesilvano

Nel progetto di riqualificazione del lungomare l’amministrazione comunale di Montesilvano ha installato su via Aldo Moro tre panchine intelligenti nel tratto tra Bagni Bruno e Lido Sabbia d’Oro, quello che ospitò il Jova beach party. «Si tratta di Smart Bench modello Morena, dotate di cuore tecnologico e hanno funzionalità smart - spiegano dal Comune - Sono presenti porte Usb per la ricarica degli smartphone e si potrà anche collegare il bluetooth del telefonino e far partire dal dispositivo la musica preferita».



Le panchine super tecnologiche sono unite da canalina porta-cavi, la seduta è in cemento fotocatalitico per a migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani, mantenendo le caratteristiche estetiche degli edifici. Gli arredi sono stati realizzati dalla Canavisia di Torino. Sul lungomare sono state disegnate strisce pedonali di colore bianco, rosso e verde. La riqualificazione è costata 107mila euro. «Stiamo effettuando interventiche cambieranno il volto della città» afferma il sindaco Ottavio De Martinis.



