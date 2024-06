Palpeggia una minorenne, poi scappa e viene riconosciuto dopo pochi giorni dalla ragazza: bloccato dal padre a Giulianova

Palpeggia una ragazza minorenne e, alle grida di quest’ultima, si dà alla fuga. Ieri lei lo ha riconosciuto e, con il padre, lo ha bloccato mentre si trovava allo chalet Arlecchino avvisando i carabinieri che sono subito accorsi sul posto. Lo hanno portato in caserma, identificato e denunciato per violenza sessuale.

Ferentino, tenta di palpeggiare le ragazzine a passeggio e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

La vicenda

Protagonista della vicenda, a Giulianova, è un magrebino di 17 anni ospite, assieme ad altri connazionali, di un istituto cittadino.

Tre giorni fa, in pieno giorno e in centro, ha avvicinato la ragazza, dopo alcune proposte, al deciso rifiuto di lei, si è avvicinato e ha cominciato a palpeggiarla. Lei si è messa a gridare, attirando l’attenzione di alcune persone mentre il magrebino si è dato alla fuga riuscendo a far perdere ogni traccia.

Ieri ha avuto la sfortuna di incontrare ancora la ragazzina che si trovava assieme al padre allo stabilimento balneare. Lo ha riconosciuto e indicato al padre che lo ha bloccato con decisione avvisando i militari. Sul posto è immediatamente accorsa una pattuglia dei carabinieri ai quali padre e figlia hanno raccontato quanto era successo. I militari hanno proceduto all’identificazione in caserma del magrebino, poi denunciato a piede libero perché non c’era più la flagranza del reato. L’accusa è grave: violenza sessuale su minore.