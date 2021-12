Sabato 11 Dicembre 2021, 07:53

Una donna di 36 anni è stata palpeggiata in pieno giorno a Pescara. L’aggressore è stato arrestato poco dopo, in flagranza di reato ed ora dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale. I fatti si sono svolti in pochi attimi, nel primo pomeriggio di giovedì, in una piazza adiacente la stazione ferroviaria di Portanuova. La donna, che stava uscendo dalla propria auto, era probabilmente sovrappensiero e non si è accorta del molestatore che avanzava verso di lei. Il malintenzionato si è infatti materializzato all’improvviso e, sfruttando l’effetto sorpresa, ha iniziato a palpeggiare la vittima, che ha subito cercato di divincolarsi e ha lanciato diverse grida nel tentativo di attirare l’attenzione dei passanti.

Dopo essere riuscita a sottrarsi alla morsa del suo aggressore, la malcapitata si è allontanata di corsa e ha cercato rifugio in un bar. Qualcuno, all’interno del locale, si è reso conto di quanto stava accadendo e ha provveduto ad allertare la polizia. Una mossa rivelatasi decisiva, perché nel frattempo il molestatore, non pago del suo folle gesto, aveva seguito la vittima nei pressi del bar, dove nel giro di pochi istanti sono arrivati anche gli agenti della squadra volante. Di conseguenza i poliziotti hanno avuto modo di rintracciare e bloccare il responsabile dell’aggressione: si tratta di un uomo di 25 anni, di nazionalità nigeriana, con diversi precedenti.

Gli agenti hanno poi provveduto ad ascoltare, come persone informate dei fatti, alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Il 25enne è stato prima trattenuto nella camera di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza di convalida e poi condotto in carcere.