Teramo, un palo in mezzo alla strada appena finita. Il Comune: lo abbiamo tolto. Ma piovono sfottò

di Tito Di Persio

«Tolto ilin via Defense», peccato che il palo sia ancora lì. E ora quel commento del, riportato da alcuni organi di informazione, scatena una pioggia di sfottò e un nugolo di proteste. La politica rosetana, dunque, messa al palo di via Defense, aLEGGI ANCHE«Ringrazio l'amministrazione dell'Enel per aver risolto in brevissimo tempo questo problema - avrebbe commentato il vice sindaco, come riportano alcuni organi di informazione -. Le polemiche si possono fare su tanti argomenti ma in questo caso, forse, sarebbe stato più opportuno informarsi prima e poi magari spiegare perché quel palo si trova lì». E a chi gli chiedeva perché mai avesse rilasciato quel commento, visto che il palo è ancora in mezzo alla strada, rispondeva: «Non ho nulla da aggiungere». Qualcosa da aggiungere, invece, ce l'ha Enel distribuzione, che ha affermato: «Senza fare polemiche - dice in una nota -, ma a questo punto, prendiamo le distanze da ciò che è stato affermato sui giornali dall'Amministrazione di Roseto».Ma cosa è realmente successo a quel palo, lasciato in mezzo a una strada, aperta e a doppio senso di circolazione, con i segnali stradali che evidenziano l'ostacolo pericoloso? Un nuovo palo è stato sistemato sul terreno vicino al marciapiede di via Defense e riceverà le linee elettriche del palo lasciato in mezzo alla strada tra pochi giorni, quando saranno avvisati i residenti. E poi quel palo verrà rimosso. Ma a soffiare sul fuoco delle proteste ieri ci ha pensato l': «Dopo questa pagliacciata ile il suo vicesi devono dimettere».