Martedì 17 Agosto 2021, 08:28

Poteva avere conseguenze gravi l'episodio avvenuto ieri mattina in lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina. Erano le 9.30 circa quando un mezzo meccanico utilizzato dalla Pulchra per la pulizia della spiaggia, nel tornare in strada, ha urtato un palo della pubblica illuminazione. Il palo, nel precipitare al suolo, è finito sopra una Fiat Panda parcheggiata negli stalli di sosta. La proprietaria stava in quel momento posizionando il ticket del parcheggio a pagamento sul cruscotto e, solo grazie ai suoi riflessi, ha evitato di essere colpita dal palo. E solo circostanze fortuite hanno voluto che, in quel momento, nel tratto di pista ciclopedonale sul lungomare, non ci fossero pedoni o ciclisti in transito.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha transennato l'area. I vigili del fuoco di Vasto hanno messo in sicurezza la zona evitando i pericoli connessi al passaggio di energia elettrica. La settimana scorsa, in via Madonna dell'Asilo un lampione era precipitato in mezzo alla strada, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza. E, anche vista anche la facilità con cui il lampione di Vasto Marina si è spezzato alla base dopo l'urto, potrebbe essere opportuna una verifica sulla tenuta dei pali della pubblica illuminazione il cui posizionamento risale ormai a molti anni fa.