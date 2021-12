Alle Naiadi grande successo del Calcaterra Challenge

Le Naiadi sono tornate ad essere la casa del nuoto e della pallanuoto. Aspettando l'inizio dei campionati senior, con le cugine pescaresi che torneranno a giocare nell'impianto di casa dopo l'esilio forzato della scorsa stagione (Pescara e Club Aquatico militano in serie B ed hanno giocato nell'ultima annata agonistica tra Ancona e Chieti le proprie gare interne), lo scorso weekend l'impianto cittadino ha ospitato il Calcaterra Challenge, evento riservato alle formazioni Under 12 e organizzato dall'attuale d.g. del Pescara, ex icona del Settebello biancazzurro dei grandi trionfi, e dal fratello Alessandro.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO La prima tappa dell'Adriatic Cup va al Taranto, quinti i... IL LUTTO Pescara, morto Gabriele Pomilio: tra sport e pubblicità,...

Importante anche la collaborazione della Pretuziana, società che da inizio ottobre ha assunto la guida del centro natatorio pescarese, per la perfetta riuscita di un evento assai seguito ed apprezzato. Sono state 20 le squadre provenienti da tutta Italia a partecipare a questa grande festa della pallanuoto, che alla fine ha visto vincere la rappresentativa del Posillipo. L’organizzazione, che ha previsto il tampone per tutti gli atleti e una zona dedicata ai genitori, così da garantire un ambiente il più sicuro possibile ai partecipanti e alle famiglie, ha allestito una due giorni memorabile, segno della ripartenza non solo dell'impianto pescarese ma anche della pallanuoto giovanile dopo un anno e mezzo di difficoltà. “Organizzare un torneo per bambini sotto i 12 anni in un momento in cui i contagi stanno aumentando non è stato semplice”, ha commentato Roberto Calcaterra, anche sui social.

“Tutti i ragazzi partecipanti, anche se i vari decreti non lo prevedono per questa età, sono stati sottoposti a tampone rapido ed esibito il green pass prima di accedere nell’impianto. I genitori, isolati nella loro tribuna, hanno assistito al torneo a fasi alterne cercando di evitare al massimo i contatti con i ragazzi. Se in un momento come questo siamo riusciti ad ottenere un simile successo, immagino già come sarà il Calcaterra Challenge Under 12 quando usciremo definitivamente dalla pandemia”, ha chiuso con uno sguardo al futuro l'uomo al quale il Pescara Pallanuoto fa affidamento per ricreare interesse e prospettive in città per uno sport da sempre seguitissimo. Intanto in questo weekend Le Naiadi avranno il piacere di ospitare nuovamente l'ex olimpionico di Sindney 2000 Massimiliano Rosolino, ormai di casa in Abruzzo con i suoi eventi dedicati al nuoto.