Pallamano Chieti, una vittoria per il sogno playoff

Partita al cardiopalma quella disputata dalla Pallamano Chieti al centro tecnico federale di Chieti scalo. La formazione teatina si è imposta 32-29 sulla polisportiva Cingoli, confermando i progressi delle settimane precedenti. Dopo una partenza non brillante dei teatini, complici le tante palle perse in contropiede, vede il risultato registrare un +8 a favore dei marchigiani. Dopo un piccolo break a favore dei teatini, mister Savini chiama il time-out per registrare e apportare alcune modifiche tattiche, mossa che si rivela determinante per il proseguo del match che da immediatamente un parziale di 6-2 a favore dei teatini, fino ad arrivare alla fine del primo tempo 13-15 per il Cingoli. Nella ripresa i ragazzi della Pallamano Chieti rientrano con la giusta concentrazione e grazie alle parate di un ispirato Santoleri, riescono a mettere il muso avanti nel punteggio. Da lì in poi il Chieti, grazie alle tante rotazioni, riesce a gestire il punteggio e a rispondere colpo su colpo alle mosse offensive dei marchigiani fino a raggiungere il punteggio finale di 32-29 che permette di sognare l'accesso diretto ai playoff promozione. Un solo match al termine del campionato dove vede la Pallamano Chieti a pari punti con il Falconara. Prossimo appuntamento Domenica 24 aprile nel derby Teramo-Chieti. Da segnalare la presenza nel match di due ragazzi ucraini, ospiti del centro federale che sono stati integrati nella formazione teatina.

I marcatori del match: Pidsosonnyi 8, Di Mascio 7, Nardinocchi 6, Bida 4, Toto 3, Vaveliuk 2, Cesarone 2.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Pallamano Chieti: ai neroverdi il derby abruzzese contro...