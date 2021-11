Pallamano Chieti: ai neroverdi il derby abruzzese contro l’HcPescara

Arriva la seconda vittoria stagionale per la PallamanoChieti, che nel campionato di Serie B ha sconfitto anche l’HC Pescara, raggiungendo così quota quattro punti in classifica dopo le prime quattro giornate, tornando nella parte alta della graduatoria in attesa di due partite che completeranno il quadro nella prossima settimana.Una partita che ha visto i teatini disputare un buon primo tempo, chiuso in vantaggio per 15-14 nonostante qualche errore in fase offensiva; errori sistemati poi nella seconda parte, dove si è registrata una crescita anche dall’altro lato del campo, complici le ottime percentuali dei treportieri, oltre il 50%.Il match si è dunque concluso sul 29-25, permettendo a mister Alessio Savini di poter dare spazio a tutti gli effettivi in rosa, tra cui molti under 17 che presto inizieranno il proprio campionato di categoria. La Pallamano Chieti avrà due settimane di pausa prima di riprendere contro Ancona.“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, anche se nella prima frazione abbiamo avuto tante occasioni per realizzare dei parziali importanti e non siamo stati cinici come la categoria richiede – ha detto Savini - Nella seconda frazione, con la giusta intensità difensiva e le ottime parate dei nostri portieri siamo riusciti a realizzare dei parziali fondamentali (3-1/3-1/4-1) per chiudere l'incontro. Questo ci ha consentito anche di effettuare un largo turn-over fondamentale per la crescita dei ragazzi che fin ora hanno giocato meno. Ora abbiamo due settimane per preparare al meglio l'incontro con l'Ancona”.

