Noto paleontologo stroncato da malore durante un'escursione sul monte Genzana

Famoso paleontologo muore sul monte Genzana. Lo studioso era insieme ad un suo amico di Scanno quando ha avvertito un malore e si è accasciato. Per lui nulla da fare. La tragedia è avvenuta intorno alle 15, in località Valle di Santa Margherita. In pochi minuti Federico Venturi, 80 anni, professore emerito di Paleontologia nell’Università di Perugia è morto. Quando sono arrivati sul posto un elicottero del 118 e uomini del Soccorso Alpino di Sulmona, guidato dal comandante Massimo Angelilli, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del professore.Subito dopo la salma è stata trasportata prima nella caserma dei carabinieri di Pettorano e successivamente nell’obitorio dell’ospedale di Sulmona, per la ricognizione cadaverica disposta dalla Procura della Repubblica. L’esame avrebbe confermato la morte per un infarto. Originario di Firenze, Venturi è stato professore associato alla cattedra di Paleontologia dell’Università di Perugia dal 1982 al 2010 ed era noto in campo internazionale come uno dei sommi specialisti di ammoniti del Giurassico inferiore. Era un profondo conoscitore e frequentatore del massiccio del Monte Catria di cui ha decifrato la storia geopaleontologica. Da qui il suo interesse e la sua passione per la montagna.