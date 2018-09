Pale eoliche tra le case, Tir si rovescia e scatena la rabbia dei residenti: «Sfiorata una strage»

Ultimo aggiornamento: 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assediati dalle. Succede in alcuni piccoli centri dell', in provincia di, che sono col fiato sospeso da alcuni giorni. Da quando cioè è cominciato il trasporto delle prime 4-5 eliche, su 48, destinate aldella Eden-Edison che, dal 2000, occhieggia sulle montagne dei comuni di. Ora si sta provvedendo alla rimozione delle vecchie pale per installarne un numero minore, ma più potenti.Le eliche, lunghe 55 metri e del peso di 14 tonnellate l'una, dopo aver percorso sui tir strade tortuose e a tratti franate e sgangherate, tagliano, in barba alla sicurezza, i centri abitati di San Giovanni Lipioni, Torrebruna e Castiglione. I mezzi pesanti con il loro "mostruoso" trasporto eccezionale transitano tra le case e le gigantesche pale sovrastano le abitazioni, svettano sui tetti per decine di metri, sfiorano addirittura i balconi, come mostrano le foto del giornalista Francesco Bottone."Creano situazioni di rischio, - dice Silvana Di Palma, pediatra e cittadina di Castiglione - e mettono in pericolo l'incolumità dei residenti di questi piccoli borghi". Il 18 settembre, durante uno dei primi viaggi, è successo un grave incidente: un rimorchio, con sopra un'elica, per un guasto alle sospensioni, si è rovesciato sulla via. La pala che aveva a bordo è precipitata nella scarpata sottostante: adesso la "reliquia" giace lì, ai bordi della, e dev'essere rimossa."Se il Tir si fosse ribaltato mentre si trovava tra le case? Sarebbe stata l'ennesima catastrofe all'italiana...", denunciano le mamme che vivono in queste minuscole realtà. Mamme preoccupate e sul piede di guerra. "Vorremmo capire - riprende Di Palma, portavoce dei malumori e dei timori di tante famiglie - chi ha autorizzato questo tragitto. Qui siamo in fibrillazione. Stiamo raccogliendo le firme e non è escluso che ci saranno manfestazioni di protesta". "Il territorio in balìa dei colossi dell'energia", tuonano da più parti. E i sindaci di queste minuscole realtà finora hanno taciuto.Si è invece rivolto alla magistratura, in particolare alla Procura di Vasto, alla Prefettura e alla questura di Chieti, ilabruzzeseche, con una lettera-esposto, segnala "una situazione del tutto inaccettabile" per quei carichi che sporgono "letteralmente sopra le case". "Inaccettabile, - evidenziano i firmatari Alessandro Lanci e Augusto De Sanctis - perché il primo trasporto ha fatto registrare il ribaltamento del rimorchio e la perdita del carico (la pala) che è andato a finire fuori strada nel bosco sottostante restando fortemente danneggiato. Non vogliamo immaginare che sarebbe successo se tale cedimento fosse avvenuto tra le case. E' compatibile tale tipo di trasporto, - chiedono - con quanto stabilito da direttive ministeriali e Codice della strada? Se sì quali sistemi di sicurezza e/o precauzioni sono stati imposti?"