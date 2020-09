Paglieta, scomparso “Ettorino”: ricerche in tutta la provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scomparso "Ettorino" a Paglieta. L’uomo è un 64enne, Ettore Di Lallo, conosciuto in paese come Ettorino. L’appello dei familiari, disperati, sui social: «E’ medio basso, non vede e non sente molto bene e ha vari problemi di salute». E’ un utente del Centro di aggregazione psico-sociale di Sant’Onofrio a Lanciano (Ch). «Se qualcuno lo vede, o lo avesse visto, contatti il numero 0872 809170 o il 112 o 113» dicono i familiari.Ieri, intorno alle 11, l’uomo «ha preso le medicine del mattino - spiegano i familiari - ed è uscito, come sempre, per una camminata nel quartiere. A trenta metri da casa c’è una piazzetta con un muretto: si sedeva lì, per ore, e salutava passanti, anche quelli in macchina, e vicinato». Poi si è persa ogni traccia. Alle 12 la cognata l’ha chiamato per il pranzo ma non c’era più. Non guida. Indossa jeans e un maglione scuro. « Paglieta lo conoscono e rispettano tutti, perché si fa volere bene».