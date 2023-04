Padre e figlio di cinque anni investiti da un’auto speronata: entrambi finiscono in ospedale

Investiti padre e figlio sulle strisce pedonali a Castelnuovo al Vomano in provincia di Teramo. L’incidente è successo verso mezzogiorno sulla Ss150. I due sono stati portati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni di salute non sembrano preoccupanti. Stando a quanto si appende dalle primissime informazioni, un uomo di 40 anni, stava attraversando la strada con suo figlio di 5 sulle zebrate. Un’auto per farli passare si è fermata di colpo e la macchine che lo seguiva l’ha tamponata in maniera violenta, tanto da fargli fare diversi metri di distanza in avanti e travolgere i due pedoni. Ad avere la peggio è stato il padre che per proteggere il figlio ha usato il suo corpo come scudo. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 e i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giulianova per tutti i rilievi del caso. La strada al momento è chiuso e il traffico è stato fatto veicolare dagli uomini dell’Arma in alcune vie interne e comunque si sono create delle code.

(Notizia in aggiornamento)