Quasi mezzo chilo di droga sequestrato dai carabinieri della stazione di Collecorvino. In manette, padre e figlio, M.P. e F.P, di 53 e 19 anni, residenti a Cappelle sul Tavo (Pescara). Nulla comunque di particolare tanto da essere considerati in paese due insospettabili. In casa loro sequestrati 200 grammi di hashish, 270 di marijuana, un bilancino di precisione e soprattutto 24 mila euro in contanti, ritenuti provento della fiorente a quanto pare attività di spaccio. La droga e i soldi erano tenuti ben nascosti in una intercapedine di una scrivania.

Durante il blitz, i carabinieri hanno anche scoperto, nella cantina, una piccola serra per la coltivazione della marijuana. Padre e figlio, da un po' di tempo, erano tenuti d'occhio proprio perché c'era il sospetto che detenessero e spacciassero droga. Due sere, quindi il blitz, effettuato con l'ausilio dell'unità cinofila di Chieti, che si è rivelata fondamentale per scovare gli stupefacenti. Ora proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta, per risalire ai loro contatti e, serra a parte, da chi si rifornissero. Sempre i militari dell'Arma, sabato avevano arrestato una coppia, che nascondeva in casa eroina, cocaina e hashish, in totale più di 100 grammi di stupefacenti, che erano pronti per essere ceduti. Sequestrati anche materiali e attrezzature varie per il confezionamento e il taglio.

